Tuğba Ekinci sevgilisiyle dudak dudağa paylaştı olay paylaşımları devam ediyor

Tuğba Ekinci, yeni aşkını da Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla duyurdu. Berk Fenercioğlu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı, paylaşımına kalp emojisi ile birlikte "Aşkla beraber aşk günü" notunu düştü.