Tuğba Ekinci sevgilisiyle dudak dudağa paylaştı olay paylaşımları devam ediyor
Tuğba Ekinci, Berk Fenercioğlu ile yeni bir aşka yelken açtı, dudak dudağa pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili videosuyla gündeme gelen 43 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer de yeni aşkıyla gündeme gelmeyi başardı.
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Tuğba Ekinci, yeni aşkını da Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla duyurdu. Berk Fenercioğlu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı, paylaşımına kalp emojisi ile birlikte "Aşkla beraber aşk günü" notunu düştü.
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Aşk dolu karelere imza atan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen bir başka fotoğrafına ise füze emojisi koymayı seçti.
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Öte yandan kalça fotoğrafıyla klip tanıtımı yapmasının ardından 'Edep yahu' paylaşımıyla şaşırtan Ekinci bu kez mini bikinisiyle bir video çekti.
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