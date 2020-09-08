Tuğba Ekinci mini bikinisiyle vücudunu sergiledi artık resmen sınır tanımıyor
Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı olay paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son zamanlarda şarkıları ses getirmeyen hatta son klibini çektiği bir kalça fotoğrafıyla duyurmaya çalışan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz gün kalça fotoğrafıyla klip tanıtımı yapmasının ardından 'Edep yahu' paylaşımıyla şaşırtan Ekinci bu kez mini bikinisiyle bir video çekti.
Ekinci, mini bikinisiyle ayna karşısına geçip çektiği yaza veda videosunda "Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek var mı daha iyisi. Daha iyisi varsa gösterin" diyerek bir de meydan okudu.
Öte yandan Geçtiğimiz ay Son Dakika şarkısını piyasaya süren Tuğba Ekinci, klip tanıtımı için Instagram hesabından kalçasının fotoğrafını paylaşmayı tercih etmişti. Ünlü sanatçının siyah bikini altıyla verdiği poz başta hayranları olmak üzere takipçilerini şaşırtmıştı.