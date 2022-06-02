Tuğba Ekinci leoparlı bikini giydi paylaşımına 'altın küçük gelmiş' yorumu yağdı
İddialı pozları ve gündemden düşmeyen çarpıcı açıklamalarıyla bilinen şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından, "Daha iyisi gelmez. Limonlarla portakalları karıştırmayın .)" notuyla leopar desenli bikini pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel şarkıcının fotoğrafını bir süre sonra yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
Söyledikleri, yaptıkları ile zaman zaman magazin basınına malzeme olan şarkıcı Tuğba Ekinci de deniz sezonunu açtı. Adeta 'Benim neyim eksik' diyen Ekinci, leoparlı bikinisi ile sahilde salındı. Altın küçük gelmiş yazan takipçisine ise öyle bir ayar verdi ki..
"Daha iyisi gelmez .Limonlarla portakalları karıştırmayın .)" notunu düştüğü paylaşımı yürek hoplattı...
Ekinci'nin iki ay önce Instagram'da, "Welcome 2022 summer" notuyla paylaştığı cesur pozu.
Güzel şarkıcı, birkaç gün önce yeni şarkısını, Instagram hesabından, "Yeni teklim bende maske yok yakında tüm digital platformlarda şimdi, klip YouTube da, Link profilde" sözleriyle paylaştı.