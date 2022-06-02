Tuğba Ekinci leoparlı bikini giydi paylaşımına 'altın küçük gelmiş' yorumu yağdı

Söyledikleri, yaptıkları ile zaman zaman magazin basınına malzeme olan şarkıcı Tuğba Ekinci de deniz sezonunu açtı. Adeta 'Benim neyim eksik' diyen Ekinci, leoparlı bikinisi ile sahilde salındı. Altın küçük gelmiş yazan takipçisine ise öyle bir ayar verdi ki..