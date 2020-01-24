Tuğba Ekinci Hadise ve Hülya Avşar'a meydan okudu bikinili halini paylaştı

Zaman zaman sivri dili genellikle sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, yine gündem olmayı başardı. Ekinci, Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaşıp Hadise ve Hülya Avşar'a gönderme yaptı.