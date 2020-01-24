Tuğba Ekinci Hadise ve Hülya Avşar'a meydan okudu bikinili halini paylaştı
Son günlerde yaptıkları cesur paylaşımlarla gündeme gelen Hadise ve Hülya Avşar'a meydan okuyan Tuğba Ekinci, bikinilini paylaştı. Olay bir göndermeye imza attı.
Zaman zaman sivri dili genellikle sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, yine gündem olmayı başardı. Ekinci, Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaşıp Hadise ve Hülya Avşar'a gönderme yaptı.
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Hadise, Instagram hesabından hesabından çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Mayolu haliyle önce poz verdi ardından da vücudunu sergileyen bir video paylaştı.
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56 yaşında fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar da Instagram hesabından bacak dekolteli bir pozunu paylaştı.
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Bu paylaşımlar üzerine Tuğba Ekinci hem Hadise'ye hemde Hülya Avşar'a meydan okudu.
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