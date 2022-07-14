Tuğba Ekinci göğüslerini Gülşen'le kıyasladı! O paylaşım sosyal medyayı salladı
Bir zamanlar "O şimdi Asker" şarkısıyla adını duyuran, dansıyla akıllarda kalan şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki akşam Alaçatı'da sahne alan Gülşen'in göğüsleri bantlı cesur transparan kıyafeti için sosyal medyadan yorum yaptı. Ekinci son görüntüsünü paylaştı ve "xxxxxsmal meme" yorumunda bulundu. O paylaşımı görenler şoke oldu...
"O şimdi Asker" şarkısıyla adını milyonlara duyuran şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki akşam Alaçatı'da sahne alan Gülşen'in cesur transparan kıyafeti için sosyal medyadan yorum yaptı. O paylaşımı görenler şoke oldu. Gülşen'in göğüsleri bantlı olan görselini paylaşan Ekinci son görüntüsünü paylaştı ve "xxxxxsmal meme" yorumunda bulunarak herkesi şaşkına çevirdi...
Sahne kıyafetleri ile eleştirilerin hedefi olan Gülşen yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Gülşen bu kez de göğüs uçların siyah bantla kapattı.
Bunun üzerine ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci sosyal medya hesabında Gülşen'in göğüsleri için öyle bir yorum yaptı ki; görenler şoke oldu. Ekinci kendi göğüsleri ile Gülşen'in göğüslerini de kıyasladı.
Gülşen'in gündeme oturan göğüsleri siyah bantlı fotoğrafı ünlü şarkıcı Tuba Ekinci'nin de gündemindeydi. Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu.