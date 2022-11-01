Tuğba Ekinci eski sevgilisi İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay hakında zehir zemberek konuştu!

İddialara karşılık, Birce Akalay açıklama yapmıştı. Akalay, “İbrahim benim çok canım dostum arkadaşım. Eski eşi Mihre Mutlu da benim arkadaşım. Yani hani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. İnsanlar hani bir kadın bir erkek arkadaş olamazlar mı? Acaba bu niye bu kadar anormal bilmiyorum. Gülünecek bir şey tabii ki... Bir yandan da sinir bozucu artık gülüyorsun belli bir süre sonra” demişti.