Tuğba Ekinci eski sevgilisi İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay hakında zehir zemberek konuştu!
Tuğba Ekinci, 'Bak Burası Çok Önemli' adlı bir YouTube programına katıldı. ünlü şarkıcı, eski sevgilisi İbrahim Çelikkol hakkında açıklamalarda bulundu. İbrahim Çelikkol ile neden ayrıldıklarını açıkladı ve Çelikkol'un yakın arkadaşı Birce Akalay hakkında konuştu.
Tuğba Ekinci, 'Bak Burası Çok Önemli' adlı YouTube programına katıldı. Eski sevgilisi İbrahim Çelikkol ve yakın arkadaşı Birce Akalay hakkında itiraflarda bulundu.
İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, 2017 yılında ekranlara gelen 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde tanışmış, yakın dostluk kurmuşlardı.
Akalay ve Çelikkol geçtiğimiz yaz arkadaşlarıyla beraber Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Tatil görüntülerinden sonra Çelikkol ve Akalay hakkında aşk iddiaları çıkmıştı.
İddialara karşılık, Birce Akalay açıklama yapmıştı. Akalay, “İbrahim benim çok canım dostum arkadaşım. Eski eşi Mihre Mutlu da benim arkadaşım. Yani hani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. İnsanlar hani bir kadın bir erkek arkadaş olamazlar mı? Acaba bu niye bu kadar anormal bilmiyorum. Gülünecek bir şey tabii ki... Bir yandan da sinir bozucu artık gülüyorsun belli bir süre sonra” demişti.