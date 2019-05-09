Tuğba Ekinci çok güzel olacak diyenlere taktı Erdoğan'dan özür diledi!

Instagram hesabından Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, altına şu notu düştü: "Her zaman yanınızdayım çünkü sizi en azından tanıyoruz partinizle beraber ülkemize yaptığınız tüm gelişimler için teşekkür ederim. Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim. İyi olan kazansın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"