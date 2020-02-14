Tuğba Ekinci Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına olay yorum yaptı 'Turşu gibi'

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya üçlüsünün aşk üçgeni, sosyal medyada yankılanmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı sert çıkışlarla gündemi yakalayarak konuşulmaya çalışan Tuğba Ekinci, bu üçlünün aşk dedikodularından da kendisine pay çıkarmayı başardı.