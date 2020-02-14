Tuğba Ekinci Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına olay yorum yaptı 'Turşu gibi'
Tuğba Ekinci, bu sefer gündeme gelmek için Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. Sosyal medyada olay yaratan göndermesinin ucu Defne Samyeli'ye de değdi.
Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya üçlüsünün aşk üçgeni, sosyal medyada yankılanmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı sert çıkışlarla gündemi yakalayarak konuşulmaya çalışan Tuğba Ekinci, bu üçlünün aşk dedikodularından da kendisine pay çıkarmayı başardı.
Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'dan 18 yaş küçük olmasıyla sosyal medyada dedikodular dönerken Tuğba Ekinci, kendi sosyal medya hesabı Instagram hesabından Cem Yılmaz'ı paylaşarak olay bir göndermeye imza attı. Ekinci'nin Cem Yılmaz göndermesi hem Serenay Sarıkaya'yı hem de Defne Samyeli'yi vurdu.
Tuğba Ekinci, Cem Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak şu sözlere imza attı:
"Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok"
Tuğba Ekinci, Cem Yılmaz'a laf çarparken Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli gibi yakın zamandaki sevgililerini sorgulamakla kalmadı Yılmaz'ın tüm eski sevgililerine de göndermede bulunmuş oldu.