Tuğba Ekinci bu sefer de Hadise ve Kaan Yıldırım çiftini hedef aldı
Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin fotoğrafını paylaştı. Paylaşımdan sonra yazdığı mesajla tepki çekti.
Tuğba Ekinci, iddialı pozları ve polemik çıkaran açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu kez de Hadise-Kaan Yıldırım çiftine yaptığı göndermeyle kendinden söz ettirdi.
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43 yaşındaki şarkıcı, mart ayından bu yana aşklarını doludizgin devam ettiren Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğraflarını birleştirip sosyal medya hesabından paylaştı.
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Tuğba Ekinci, birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ikili hakkında, "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" notunu yazdı.
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Ekinci'nin, Instagram paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
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