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Tuğba Ekinci Birkan Sokullu ve klibi hakkında bakın ne dedi sevgilisi ortaya çıktı

Tuğba Ekinci'nin sevgilisini Söylemezsem Olmaz sunucusu Arto ifşa etti. Ekinci, seneler önce Birkan Sokullu'nun klibinde oynaması hakkında da açıklama yaptı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Tuğba Ekinci, Birkan Sokullu'nun klibinde oynaması hakkında açıklamalarda bulundu.

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Ekinci, Birkan Sokullu'nun oynadığı 15 sene önceki Kutu Kutu şarkısının klibi hakkında şunları söyledi:

 ''Birkan eski eşimin arkadaşıydı. Eski eşim beni aradı ve 'Basketbolcu bir arkadaşım var klibinde oynamak istiyor dedi' ben de kabul etti. Birkan çok efendi bir çocuk ekrana çok yaşıyor.''

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2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde Birkan Sokullu'nun olduğu anlar ise şu şekilde:

İşte o klip

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Birkan Sokullu'nun klibinde oynamasının yanı sıra özel hayatı hakkında da açıklamalarda bulunan Tuğba Ekinci sevgilisi olduğunu söyledi. 

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