Tuğba Ekinci Birkan Sokullu ve klibi hakkında bakın ne dedi sevgilisi ortaya çıktı

Ekinci, Birkan Sokullu'nun oynadığı 15 sene önceki Kutu Kutu şarkısının klibi hakkında şunları söyledi:

''Birkan eski eşimin arkadaşıydı. Eski eşim beni aradı ve 'Basketbolcu bir arkadaşım var klibinde oynamak istiyor dedi' ben de kabul etti. Birkan çok efendi bir çocuk ekrana çok yaşıyor.''