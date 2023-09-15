Tuğba Ekinci banyolu erotik dansı ve sözleriyle ağzıları açık bıraktı!
Her paylaşımı ve sözü ile olay olan, magazin dünyasının gündemlerden düşmeyen ismi şarkıcı Tuğba Ekinci İnstagram hesabı üzerine paylaştığı bikinili erotik dansı ve ardından sözleri ile yine gündeme bomba gibi düştü.
O Şimdi Asker, Kutu Kutu, Kontör gibi şarkılarıyla pop müziğin ünlü sanatçılarından Tuğba Ekinci sosyal medya platformu İnstagram'da yaptığı paylaşımlarla gündemlerden düşmemeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili pozları ile sevenlerini kendine hayran bırakmaya devam eden 46 yaşındaki şarkıcı bu defa mayosu ile dans etti.
Her sözü olay olan ünlü şarkıcı dans videosundan sonra paylaştığı başka bir video ile tepkilere neden oldu.
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol ve Seda Sayan’ın programlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a şikayet eden Ekinci yine Seda Sayan ve Esra Erol'u hedef aldı.