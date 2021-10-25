Tuğba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi! Eski sevgilisinin oğlu vefat etti
Oyuncu Tuba Büyüküstün, eski sevgilisi Sami Saydan’ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın ölümüyle şoke oldu. Büyüküstün acı haberi sosyal medyada duyurdu.
Tuba Büyüküstün’ün 2008-2010 yılları arasında aşk yaşadığı yönetmen Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.
Saydan’ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu. Ancak 19 yaşındaki kurtarılamadı.
Tuba Büyüküstün ölüm haberini alınca Instagram hesabından siyah bir paylaşımla acısını duyurdu.
Sami Saydan kimdir?
01 Ağustos, 1973 Siirt doğumlu Sami Saydan görüntü Yönetmeni olarak çalışıyor. Görüntü yönetmenliğine 2003 yılında başladı, 24 film ve dizinin görüntü yönetmenliğini, 2014’ten itibaren iki dizinin yönetmenliğini yaptı.