Tuğba Altıntop'tan şoke eden 'imam nikahı' itiraf! “7 Kocalı Hürmüz’den fazlayım"
Rafet El Roman'ın eski eşi manken Tuğba Altıntop, tatil için gittiği İstanbul-Şile'de dehşeti yaşamıştı. Arkadaşının Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop'un yüzüne 50'den fazla dikiş atılmıştı. Son olarak Tuğba Altıntop, katıldığı bir programda yaptığı imam nikahı itirafıyla şaşırttı. Altıntop, "Yedi Kocalı Hürmüz'den fazlayım" dedi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen itirafın detayları...
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildikten sonra ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile dünyaevine giren Tuğba Altıntop, modellik ve mankenliğin dışında çıkardığı şarkılarla, rol aldığı dizilerle o dönem adından sıklıkla söz ettirmeyi başarmıştı.
Ve aynı yıl nikâh masasına oturduğu ünlü şarkıcı Rafet El Roman’la 2003 yılında yollarını ayıran Altıntop programda şok edici bir itiraf yaptı.
Geçtiğimiz sene Şile’de köpek saldırısına uğrayan ve yüzüne 50 dikiş atılan Tuğba Altıntop önceki gün bir YouTube programına konuk oldu.
Ensonhaber’den İlker Koç’un sunduğu programda Tuğba Altıntop evlilik hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.