Tüfekle evini basıp küfürlerle saldırmıştı Ayşegül Çınar'ın sevgilisi için karar çıktı
Geçtiğimiz sene Yasak Elma dizisinde rol alan Ayşegül Çınar'a eski sevgilisi dehşeti yaşattı. Furkan Çalıkoğlu için uzaklaştırma kararı çıktı.
Arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendikten sonra evine dönerken arabasında uyuşturucu madde bulunan Ayşegül Çınar'ın, geçtiğimiz ay yaşanan bu olayın ardından başı beladan kurtulmadı. Uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınan Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun kendisine komplo kurduğunu söyledi.
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Lila karakteri ile tanınan Ayşegül Çınar, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken oyuncunun avukatı Serdar Öktem, İstanbul Aile Mahkemesine başvuruda bulundu. Çınar, Furkan Çalıkoğlu'na karşı koruma talebinde bulundu.
Mahkeme, 1 ay süre ile Furkan Çalıkoğlu'nun Ayşegül Çınar'a şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamaya yönelik söz ile davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
Furkan Çınar, mahkeme kararını ihlal etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak.