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TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni ne?

TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni ne?

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla'daki evinde ölü bulundu. Erbahar'ın ardında bir not bırakarak intihar ettiği iddia edildi.

TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni ne?

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesi'ndeki sitede bulunan evinde ölü bulundu. 

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TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni ne?

Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öne sürüldü.

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TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni ne?

Erbahar'ın ölümüyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni ne?
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