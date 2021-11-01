TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni ne?
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla'daki evinde ölü bulundu. Erbahar'ın ardında bir not bırakarak intihar ettiği iddia edildi.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesi'ndeki sitede bulunan evinde ölü bulundu.
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Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öne sürüldü.
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Erbahar'ın ölümüyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
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