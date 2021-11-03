TÜBİTAK çalışanı Dilek Dündar Erbahar'ın ölmeden önce yazdığı nottaki 27'nin sırrı ne?

İstanbul Tuzla'daki evinde ölü olarak bulunan TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölmeden önce eşine bıraktığı notta tam 27 kez "çok, çok, çok..." yazarak "seni seviyorum" yazdığı ortaya çıktı. Erbahar'ın boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu öne sürülürken sosyal medyadan paylaşım yapan onlarca kişi bilim insanının ölümünü şüpheli buldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Davayla ilgili sürülecek iz sonrası "27" sırrının konuyu aydınlatabileceği öngörülüyor.