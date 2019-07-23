Tuba Ünsal'ın yeni projesini duyurma şekli olay oldu! Silahlı ve derin dekolteli

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Tuba Ünsal'ın evli iş insanı Caner Karaloğlu ile aşk yaşaması olay olmuştu ki Ünsal'ın yeni projesini duyurma şekli de sosyal medyada olay oldu. Ünsal, yeni projesini sosyal medya hesabı Instagram'dan silahlı ve derin bacak dekolteli bir fotoğrafı ile duyurdu.