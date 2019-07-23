Tuba Ünsal'ın yeni projesini duyurma şekli olay oldu! Silahlı ve derin dekolteli

Tuba Ünsal'ın yeni projesini duyurma şekli olay oldu! Silahlı ve derin dekolteli

Magazin gündemine bomba gibi düşen evli iş insanı Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal'ın yeni projesini duyurma şekli tartışmalara neden oldu.

Tuba Ünsal'ın yeni projesini duyurma şekli olay oldu! Silahlı ve derin dekolteli - Sayfa 1

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Tuba Ünsal'ın evli iş insanı Caner Karaloğlu ile aşk yaşaması olay olmuştu ki Ünsal'ın yeni projesini duyurma şekli de sosyal medyada olay oldu. Ünsal, yeni projesini sosyal medya hesabı Instagram'dan silahlı ve derin bacak dekolteli bir fotoğrafı ile duyurdu. 

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Tuba Ünsal'ın yeni projesini duyurma şekli olay oldu! Silahlı ve derin dekolteli - Sayfa 2

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Tuba Ünsal, silah ve derin bacak dekoltesiyle verdiği bu pozu Instagram'a yükleyerek altına yazdığı, ''Yakında yeni proje geliyor'' notuyla paylaşarak tartışmalara neden oldu. 

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Tuba Ünsal'ın yeni projesini duyurma şekli olay oldu! Silahlı ve derin dekolteli - Sayfa 3

Tuba Ünsal'ın yeni projesini bir silah ile duyurmasını doğru bulmayan takipçileri, ''Silahsız bir dünya isterken silahla resim paylaşmak olmamış'' diyerek Tuba Ünsal'ı eleştirdi. 

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Tuba Ünsal'ın yeni projesini duyurma şekli olay oldu! Silahlı ve derin dekolteli - Sayfa 4

Ünsal, gelen bu tepkilere karşılık, ''Bazen silahsız bir dünyayı hayal etmek için önce olarak içinin anlamını boşaltıp yer vermek lazım'' diyerek cevap verdi. 

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