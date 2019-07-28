Tuba Ünsal'ın yeni projesi belli oldu! Netflix'in 3. Türk dizisi geliyor
Netflix'in üçüncü Türk dizisi geliyor! Tuba Ünsal, dijital dizi ve film platformu Netflix’te yayımlanacak olan liseli dizisinde yer alacak.
Geçtiğimiz günlerde tartışmalara yol açan Tuba Ünsal'ın silahlı fotoğrafıyla duyurduğu yeni projesi belli oldu. Dijital dizi ve film platformu Netflix'in üçüncü Türk dizisi geliyor.
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Tuba Ünsal, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstleneceği Netflix'in üçüncü Türk dizisi 101'de Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka gibi isimlerle birlikte rol alacak.
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Dizide 1990’larda yaşayan 5 lise öğrencisi gencin yaşam savaşı anlatılacak.
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Öte yandan, Tuba Ünsal'ın yeni projesini bir silah ile duyurmasını doğru bulmayan takipçileri, ''Silahsız bir dünya isterken silahla resim paylaşmak olmamış'' diyerek Tuba Ünsal'ı eleştirmişti.
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