Tuba Ünsal'ın sevgilisi Caner Karaloğlu'ndan akılalmaz parti! Polis bastı
Tuba Ünsal'ın sevgilisi Caner Karaloğlu, babasının Yeniköy'deki villasında parti yapmıştı. Karaloğlu önceki gece de aynı evde ünlü isimlerin de katıldığı 150 kişilik parti verdi.
Parti tutkunları pandemi kurallarına uymamaya devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu’nun düzenlediği partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Polis, particilere bir kez daha ceza yazdı.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda adını Tuba Ünsal ile yaşadığı aşk ile duyuran iş insanı Caner Karaloğlu babasının Yeniköy'deki villasında yapmıştı. Karaloğlu, önceki gece yine aynı villada 150 kişilik bir parti daha verdi.
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Partiye oyuncu Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar ve birçok yabancı uyruklu vatandaş katıldı.
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Partide sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Caner Karaloğlu'nun komşuları yüksek sesten dolayı polise şikayette bulundu.
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