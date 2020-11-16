Tuba Ünsal'ın sevgilisi Caner Karaloğlu'ndan akılalmaz parti! Polis bastı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda adını Tuba Ünsal ile yaşadığı aşk ile duyuran iş insanı Caner Karaloğlu babasının Yeniköy'deki villasında yapmıştı. Karaloğlu, önceki gece yine aynı villada 150 kişilik bir parti daha verdi.