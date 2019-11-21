Tuba Ünsal'ın nafaka yorumu çok konuşuldu akıllara Şeyma Subaşı geldi
Oyuncu Tuba Ünsal'ın nafaka hakkında "Ben erkekten para almaya utanırım." demesi, Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.
Son günlerde adından sıkça söz ettiren Tuba Ünsal, “Bir yıl evli kalmış kadın ömür boyu nafaka almamalı.” sözleriyle çok konuşulmuştu. Bu açıklamanın ardından bir dergiye röportaj veren Ünsal, söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek kendini destekleyecek ifadelerde bulundu.
Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Boşanırken ne kendim ne de çocuklarım için hiç nafaka almadım. İki eşimden de tek talebim şuydu: ‘Sorumluluk sahibi baba olun, yeter’. Doğru yaptım demiyorum. Sanırım fazla gururlu bir hareketti. Ben erkekten para almaya utanırım." ifadelerine yer verdi.
Asla doğru bulmuyorum: Çocukken de babasından para isteyemeğini belirten Ünsal, "Ya da karşılığında masaj yapar, evi temizlerdim. Para kazanmaya 14 yaşımda başladım. 17’sinde babam iflas etti. Evi ben geçindirdim. Bir yıl evli kaldıktan sonra boşanan adamın, ömür boyu kadına nafaka ödemesini asla doğru bulmuyorum." dedi.
Akıllara Şeyma Subaşı geldi: Tuba Ünsal'ın bu sözleri, akıllara Acun Ilıcalı ile bir yıl evli kalan ve geçtiğimiz aylarda boşanan Şeyma Subaşı'nı getirdi. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan her ay 125 bin TL nafaka alıyor.