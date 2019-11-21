Tuba Ünsal'ın nafaka yorumu çok konuşuldu akıllara Şeyma Subaşı geldi

Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Boşanırken ne kendim ne de çocuklarım için hiç nafaka almadım. İki eşimden de tek talebim şuydu: ‘Sorumluluk sahibi baba olun, yeter’. Doğru yaptım demiyorum. Sanırım fazla gururlu bir hareketti. Ben erkekten para almaya utanırım." ifadelerine yer verdi.