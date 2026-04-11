Tuba Ünsal'dan vicdan çıkışı! "İzin vermeyin"
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, yağmurlu bir İstanbul gününde yaşadığı vicdan muhasebesini takipçileriyle paylaştı. “Korkunun iyilik yapmanıza engel olmasına izin vermeyin” çağrısı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta takipçilerini vicdanlarının sesini dinlemeye davet etti. Yağmurlu bir günde, elinde ekmeklerle sırılsıklam yürüyen yaşlı bir teyzeyi gördüğünde yaşadığı saniyelik tereddüdü anlatan Ünsal, "Döndüm, geçtim ama bir an durdum" diyerek hepimizin içine düştüğü o ikilemi özetledi.
Eskiden ihtiyacı olanları çekinmeden arabasına aldığını, sokak çocuklarına yardım ettiğini hatırlatan ünlü oyuncu, günümüzde her adımımıza sinen o "güvensizlik" ve "korku" duygusuna dikkat çekerek şu sözleri söyledi:
"DÖNDÜM, GEÇTİM"
"Biraz önce geçerken bir tane teyze gördüm, elinde ekmekler... Yağmurun altında böyle sırılsıklam yürüyor. Döndüm, geçtim. Sonra bir an dedim ki: 'Tuba, hemen dönüyorsun ve alıyorsun, gideceği yere kadar bırakıyorsun.'