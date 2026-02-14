Tuba Ünsal'dan dua ve yoga çıkışı! O sözleri olay yaratacak...
Ünlü oyuncu ve yapımcı Tuba Ünsal, son açıklamalarıyla dikkat çekti. Şehir hayatının getirdiği stresle başa çıkmak için online bir merkez kuran Ünsal, gençlere önemli bir uyarıda bulunarak “dua” kavramına değindi. Ünsal, “Günümüzde dua okumak genellikle olumsuz bir şekilde algılanıyor, oysa yoga gibi spiritüel uygulamalar daha kabul görebiliyor” dedi.
Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dua okumanın bazen yanlış anlaşıldığını, ancak yoga gibi uygulamaların modern hayatta daha yaygın kabul gördüğünü belirtti. “Günde 7 kere yoga yapıyorum” denildiğinde bu durumun normal, hatta ‘cool’ olarak görüldüğünü ifade eden Ünsal, "Ama dua okuyorum dediğinizde insanlar bu durumu farklı bir şekilde değerlendirebiliyor" dedi.
Ünsal, gençlerin manevi dünyaya yönelmesinin olumlu bir şey olduğunu ancak bunun spiritüalizm adı altında, hurafelerle dolu yanlış yollara sapmaması gerektiğini vurguladı.
"Spiritüalizm adı altında maneviyattan uzak, hurafelerle dolu bir sürü şey var. Gençler de buraya kayabiliyor" diyerek, gençlere doğru yolu bulmalarını ve manevi değerlerle ilgili bilinçli seçimler yapmalarını tavsiye etti.
Tuba Ünsal, hem sosyal medyada hem de kurduğu online merkezle şehirli insanın stresle başa çıkmasına yardımcı olmaya devam ediyor.