Tuba Ünsal'dan dua ve yoga çıkışı! O sözleri olay yaratacak...

Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dua okumanın bazen yanlış anlaşıldığını, ancak yoga gibi uygulamaların modern hayatta daha yaygın kabul gördüğünü belirtti. “Günde 7 kere yoga yapıyorum” denildiğinde bu durumun normal, hatta ‘cool’ olarak görüldüğünü ifade eden Ünsal, "Ama dua okuyorum dediğinizde insanlar bu durumu farklı bir şekilde değerlendirebiliyor" dedi.