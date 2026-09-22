Tuba Ünsal ülke değiştirdi! Ardında sevgilisini de bıraktı işte yerleştiği ülke...

EMİR ULUSOY İLE İLİŞKİSİNİ SONLANDIRDI

Ünsal'ın özel hayatında da önemli bir değişiklik yaşandı. Ekim 2024'ten bu yana birlikte olduğu Emir Ulusoy ile ilişkisini, Paris'e taşınmasıyla oluşacak mesafe nedeniyle sürdüremeyeceğini düşündüğü ve ilişkiyi bitirme kararı aldığı aktarıldı.