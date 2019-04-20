Tuba Ünsal Türkiye'den ayrılıyor mu?
Tuba Ünsal, gençlerle buluştuğu söyleşide hayallerini ve deneyimlerini anlattı.
Kolektif House'da gerçekleşen söyleşisinde "Hayatta şans hep hazır olana gülüyor" diyen Tuba Ünsal, bu açıklamasıyla ileride Türkiye'de bulunmayacağının sinyalini verdi. Ünsal, konuşmasına şöyle devam etti:
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"Bir yerde lokal olarak yaşamayı kısmen yaptım ama uzun süreli yapmayı çok istiyorum.
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Mesela çocuklarımla Tayland'a gidip 1 ay kalmak değil, orada yaşayıp oranın kültürünü tanımalarını isterim.
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Tayland'da çocuklar Fransızca eğitim alıyorlar.
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