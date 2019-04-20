Tuba Ünsal Türkiye'den ayrılıyor mu?

Tuba Ünsal Türkiye'den ayrılıyor mu?

Tuba Ünsal, gençlerle buluştuğu söyleşide hayallerini ve deneyimlerini anlattı.

Tuba Ünsal Türkiye'den ayrılıyor mu? - Sayfa 1

Kolektif House'da gerçekleşen söyleşisinde "Hayatta şans hep hazır olana gülüyor" diyen Tuba Ünsal, bu açıklamasıyla ileride Türkiye'de bulunmayacağının sinyalini verdi. Ünsal, konuşmasına şöyle devam etti:

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Tuba Ünsal Türkiye'den ayrılıyor mu? - Sayfa 2

"Bir yerde lokal olarak yaşamayı kısmen yaptım ama uzun süreli yapmayı çok istiyorum.

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Tuba Ünsal Türkiye'den ayrılıyor mu? - Sayfa 3

Mesela çocuklarımla Tayland'a gidip 1 ay kalmak değil, orada yaşayıp oranın kültürünü tanımalarını isterim.

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Tuba Ünsal Türkiye'den ayrılıyor mu? - Sayfa 4

Tayland'da çocuklar Fransızca eğitim alıyorlar.

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