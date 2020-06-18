Tuba Ünsal tatilin keyfini çocuklarıyla çıkardı fit vücudu dikkatlerden kaçmadı
Yaz sezonunu kızı Sare ile beraber Bodrum'da açan Tuba Ünsal, bikinili haliyle objektiflere yakalandı. 38 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekti.
Koronavirüs salgını boyunca evde gönüllü karantina altında olan Tuba Ünsal, normalleşme süreciyle beraber soluğu tatilde aldı. Çocuklarıyla beraber Bodrum Göcek'i tercih eden Ünsal, tekne tutu attığı anlarda kameraların objektifine takıldı.
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Posta'nın haberine göre, tatil için Muğla'yı tercih eden güzel oyuncu, kızı Sare'yle kalabalıktan uzaklaşmak için günlüğü 1.500 TL'ye tekne kiralayıp Akdeniz'in maviliklerine açıldı.
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Tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu, teknede bol bol güneşlendi.
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Bir ara kızı Sare ile kano yapan Ünsal, kameralara renkli görüntüler verdi.
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