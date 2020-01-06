Tuba Ünsal Şeyma Subaşı'na çok sert çıktı! Fatih Altaylı'ya destek verdi

Ünsal, sosyal medya hesabından Şeyma Subaşı'nın sözlerini kullanarak şunları yazdı:

''Demiş ki 'Ben boşum bende ancak bu var... Bu kadarım... Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin.' Bu artık ahlak erezyonunun geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar.''