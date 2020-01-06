Tuba Ünsal Şeyma Subaşı'na çok sert çıktı! Fatih Altaylı'ya destek verdi
Fatih Altaylı'nın eleştirilerine cevap veren Şeyma Subaşı'na Tuba Ünsal çok sert çıktı. THY'ye yaptığı çağrı ile alay konusu olan Şeyma, şimdi de Altaylı'ya verdiği cevap ile eleştirilerin hedefi oldu.
Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'na yaptığı çağrı ile eleştirilerin hedefi olan Şeyma Subaşı'na gazeteci Fatih Altaylı köşesinde yer vermiş, Altaylı, "Köy yanar, k… taranır' durumu" diyerek olay sözler sarf etmişti. Subaşı, Altaylı'ya cevap niteliğinde çektiği videoda "Ben boşum'' diyerek konuşunca ise Tuba Ünsal, küplere bindi.
Ünsal, sosyal medya hesabından Şeyma Subaşı'nın sözlerini kullanarak şunları yazdı:
''Demiş ki 'Ben boşum bende ancak bu var... Bu kadarım... Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin.' Bu artık ahlak erezyonunun geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar.''
''Bırak seni yine adamlar takip etsin. Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar…''
Şeyma Subaşı'nın Tuba Ünsal'ın bu sert çıkışı karşısında ne cevap vereceği ise merak konusu haline geldi.