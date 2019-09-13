Tuba Ünsal sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas ile saç saça kavga etti
Tuba Ünsal'ın yasak aşkı sonunda patlak verdi, Caner Karaloğlu'nun eski eşi Elisabeth Mas ile saç saça kavgaya tutuştu.
İspanyol model Elisabeth Mas ile evli olan Caner Karaloğlu, Tuba Ünsal'la yeni bir aşka yelken açmış, bu yasak aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılmak üzere olduğu söylenen Karaloğlu ile aşkını gizlemeden yaşayan Tuba Ünsal'ın ilişkisinde ipler koptu, ortalık fena karıştı.
Caner Keraloğlu'nun eşi Elisabet Mas'in iddiası ağızları açık bıraktı. Mas'in iddiasına göre, 28 Ağustos Çarşamba akşamı Tarabya ve Bebek'teki 2 ayrı mekanda hem eşi Caner Karaoğlu hem de sevgilisi Tuba Ünsal tarafından şiddete maruz kaldı.
Tuba Ünsal için uzaklaştırma kararı çıkarttırdığını söyleyen İspanyol modelin dilekçesindeki şoke eden iddialar ise şu şekilde yer aldı: "Elisabeth Mas, Tarabya'daki bir restoranda eşine selam verince yanında bulunan Tuba Ünsal, saçlarına yapıştı.''
Kendini zor kurtaran Elisabeth Mas, restorandan ayrılarak Bebek'teki bir gece kulübüne gitti.