Tuba Ünsal iç çamaşırsız kimonoyla pozlar verdi seksi hallerine 'Hayat' notu düştü
Tuba Ünsal, kimono ile Cem Talu'ya pozlar verdi. Sosyal medya hesabı Instagram'a iç çamaşırsız, seksi fotoğraflarını 'Hayat' notuyla paylaştı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde üstsüz poz verip kadınlar hakkında yazdıklarıyla dikkatleri üzerine çeken Tuba Ünsal, seksi pozlarına devam ediyor. Cem Talu'ya iç çamaşırsız, seksi pozlar veren Ünsal, yine cesur paylaşımlarını Instagram'dan yaptı.
Göbeğine kadar açık olan kimono ve parlak pantolon giyen Tuba Ünsal, Instagram paylaşımına 'Hayat' notunu düştü. Ünsal, kendisine gelecek eleştirilere önlemini ise paylaşımlarını yorumlara kapatarak aldı.
Fakat Tuba Ünsal'ın önlemi pek de işe yaramadı. Sosyal medyada yayılan iç çamaşırsız pozlarına farklı hesaplardan yorum yağdı. Cesur göğüs dekolteli pozlarına övgü yağdıranlar olsa da olumsuz eleştiriler de geldi.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Tuba Ünsal'ın kilosundan dolayı göbeğinin çıktığını ileri sürdü.