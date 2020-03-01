Tuba Ünsal asker kızı olduğunu söyledi! 'Babasına ulaşamadığında uyku uyuyamazdı'

"Benim babamda askerdi": "O küçücük Tuba, babasına ulaşamadığında günlerce uyku uyumazdı Benim babam askerdi. Suriye sınırında görevliydi uzunca bir süre. Biz belki de haftalarca haber alamazdık. Şiir yazan, türkü söyleyen naif bir adamdı aslında. Ailesi istemiş 'geleceği olsun' diye. Emekli olduktan sonra da 'Sivil hayata alışamıyorum' dedi, durdu ve sonunda da beyin kanserinden kaybettik.