Tuba Ünsal asker kızı olduğunu söyledi! 'Babasına ulaşamadığında uyku uyuyamazdı'
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla asker kızı olduğunu belirterek şehit ailelerin duygularını ne kadar iyi anladığını dile getirdi.
Suriye'nin idlib kentinde rejimin hain saldırıları sonucu verdiğimiz 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit oldu. Acı haberler sonrası oyuncu Tuba Ünsal da sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Yaptığı paylaşımla şehit ailelerinin duygularını ne kadar iyi anladığını dile getiren Ünsal, olaylara bir asker kızı olarak baktığını ifade etti. Babasının asker olduğunu belirten Ünsal şunları kaydetti:
"Benim babamda askerdi": "O küçücük Tuba, babasına ulaşamadığında günlerce uyku uyumazdı Benim babam askerdi. Suriye sınırında görevliydi uzunca bir süre. Biz belki de haftalarca haber alamazdık. Şiir yazan, türkü söyleyen naif bir adamdı aslında. Ailesi istemiş 'geleceği olsun' diye. Emekli olduktan sonra da 'Sivil hayata alışamıyorum' dedi, durdu ve sonunda da beyin kanserinden kaybettik.
"Tarifsiz bir acı": 'Aklı bu dünyaya ermeyen kafadan hastalanırmış' derler. Şimdi tüm bu yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da o küçücük Tuba, babasına ulaşamadığında günlerce uyku uyumazdı. Gencecik canlar, aileler, geride kalan eşler... Tarifsiz bir acı...