Tuba Büyüküstün'ün yeni dizisi Ottoman Rising Mara Hatun'u canlandıracak
Tuba Büyüküstün'ün yeni Netflix projesi Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) dizisinin çekimleri geçtiğimiz aylarda bitti.
Son olarak Star Tv'de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber rol alan Tuba Büyüküstün, uzun zamandır ekranlardan uzak kalmıştı ki yeni dizi projesinin çekimleri bitti.
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Netflix'te yayınlanacak olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemini konu alan Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) projesinde yer alan Tuba Büyüküstün'ün setten ilk görüntüleri ortaya çıktı.
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Kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Damla Sönmez, Birkan Sokullu, Baki Davrak ve Erdal Yıldız gibi başarılı isimleri bir araya getiren Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) projesi için geri sayımı başladı.
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Netfilix'te yayınlanacak olan mini dizi de Tuba Büyüküstün, Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'u canlandıracak.
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