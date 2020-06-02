Tuba Büyüküstün'ün tabloları rekor kırıyor Ferzan Özpetek için de yaptı
Tuba Büyüküstün'ün yaptığı tablolar, sipariş rekoru kırmaya başladı. Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek için de bir tablo yaptı.
Gönüllü karantina günlerinde sosyal medyadaki aktifliğini daha da arttırarak YouTube kanalına öncelik veren Tuba Büyüküstün, koronavirüs günlerinde hobisi olan resmi de bırakmadı. Evindeki atölyesinde birbirinden güzel yağlıboya tabloları da YouTube kanalında paylaşan güzel oyuncu sipariş rekorları kırıyor.
Tuba Büyüküstün'ün başarılı oyunculuğu sayesinde Türkiye sınırlarını aşan ünü şimdilerde de resim yeteneği ile ön planda. Büyüküstün'ün Ortadoğu'daki hayranları, tablolarını açık artırma ile satmaya bile başladı.
Büyüküstün, Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, İstanbul Kırmızısı filminde beraber çalışma fırsatı yakaladığı dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek için de bir tablo yaptı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı’ndan mezun olan Tuba Büyüküstün önümüzdeki yıl bir sergi açmayı düşünüyor.