Tuba Büyüküstün'ün tabloları rekor kırıyor Ferzan Özpetek için de yaptı

Gönüllü karantina günlerinde sosyal medyadaki aktifliğini daha da arttırarak YouTube kanalına öncelik veren Tuba Büyüküstün, koronavirüs günlerinde hobisi olan resmi de bırakmadı. Evindeki atölyesinde birbirinden güzel yağlıboya tabloları da YouTube kanalında paylaşan güzel oyuncu sipariş rekorları kırıyor.