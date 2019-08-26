Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen yurt dışına kaçtı! Mekanında olay çıkarmıştı

30 yaşındaki işletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşkın yanı sıra karıştığı olaylarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Akın Faktoring'in sahibi Nuri Akın'ın oğlu Ali Akın'ı darp ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Evirgen'in Paris'e kaçtığı haberleri gündeme bomba gibi oturdu.