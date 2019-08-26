Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen yurt dışına kaçtı! Mekanında olay çıkarmıştı
Son dönemde oyuncu Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Umut Evirgen'in, işletmecisi olduğu gece kulübünde karıştığı olay nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
30 yaşındaki işletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşkın yanı sıra karıştığı olaylarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Akın Faktoring'in sahibi Nuri Akın'ın oğlu Ali Akın'ı darp ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Evirgen'in Paris'e kaçtığı haberleri gündeme bomba gibi oturdu.
Umut Evirgen'e ait olan gece klübü 'Gizli Kalsın'a giden Ali Akın'ın, Evirgen'in laubali tavırlarına maruz kaldığı iddia edildi. Evirgen'in, Akın'a "Bir şampanya patlattır bakalım" dediği ve bu isteği geri çevirmeyen işadamının, 23 bin lira hesap ödediği iddia edildi.
Bu olay sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Evirgen'in Paris'e kaçtığı iddia edildi. Ünlü çiftin yaşanan bu olaylar sonrası bir açıklama yapması bekleniyor.
Muhabirleri gasp etmişti: Evirgen, Haziran 2017'de sahibi olduğu Emirgan'daki mekanda Büyüküstün'le otururken kendilerini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraf makinelerini korumaları aracılığıyla gasp ettirdiği haberleriyle gündeme gelmişti.