Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen hakkında flaş soruşturma kararı

Ne olmuştu?: Umut Evirgen'e ait olan gece klübü 'Gizli Kalsın'a giden Ali Akın'ın, Evirgen'in laubali tavırlarına maruz kaldığı iddia edilmişti. Evirgen'in, Akın'a "Bir şampanya patlattır bakalım" dediği ve bu isteği geri çevirmeyen işadamının, 23 bin lira hesap ödediği söylenmişti.