Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen hakkında flaş soruşturma kararı
İşletmecisi olduğu gece kulübünde karıştığı olay nedeniyle geçtiğimiz günlerde hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilen Umut Evirgen hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Akın Faktoring'in sahibi Nuri Akın'ın oğlu Ali Akın'ı darp ettiği iddiasıyla davalık olan Umut Evirgen'in Paris'e kaçtığı haberleri gündeme bomba gibi oturmuştu. Çıkan haberlerin ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Ne olmuştu?: Umut Evirgen'e ait olan gece klübü 'Gizli Kalsın'a giden Ali Akın'ın, Evirgen'in laubali tavırlarına maruz kaldığı iddia edilmişti. Evirgen'in, Akın'a "Bir şampanya patlattır bakalım" dediği ve bu isteği geri çevirmeyen işadamının, 23 bin lira hesap ödediği söylenmişti.
Muhabirleri gasp etmişti: Evirgen, Haziran 2017'de sahibi olduğu Emirgan'daki mekanda Büyüküstün'le otururken kendilerini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraf makinelerini korumaları aracılığıyla gasp ettirdiği haberleriyle gündeme gelmişti.
Dava açılmıştı: İşletmeci hakkında 'gasp ve yağmaya azmettirme' iddiasıyla da 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.