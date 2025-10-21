Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorusuna net yanıt! Kibarca açıkladı
Hande Erçel'den ayrılan ünlü iş insanı Hakan Sabancı'nın, Paris Moda Haftası'nda Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesi magazin gündemini karıştırdı.
Hakan Sabancı'nın, Paris Moda Haftası'nda Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesi magazin gündemini karıştırdı. Kısa sürede gündem olan bu hareket, "yeni bir yakınlaşma mı?" yorumlarını beraberinde getirdi. Büyüküstün ise "Dehşet Bey" filminin galasında gelen Sabancı sorusuna, "Bu sorulardan utanıyorum" diyerek kibar ama net bir yanıt verdi.
Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile başarılı oyuncu Hande Erçel, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini birkaç ay önce noktaladı. Sosyal medyada paylaştıkları tatil ve özel an kareleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikili, ayrılık sonrası tüm ortak fotoğraflarını hesaplarından kaldırarak sessizliğe büründü.
Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile başarılı oyuncu Hande Erçel, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini birkaç ay önce noktaladı. Sosyal medyada paylaştıkları tatil ve özel an kareleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikili, ayrılık sonrası tüm ortak fotoğraflarını hesaplarından kaldırarak sessizliğe büründü.
Ayrılığın ardından, Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı iddiaları gündeme geldi. Bu söylentiler "ihanet" yorumlarını beraberinde getirse de hem Sabancı hem de Chew, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hakan Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var, annem çok üzülüyor. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım."