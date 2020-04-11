Tuba Büyüküstün'den Engin Akyürek Beren Saat itirafı! ATV Kara Para Aşk'ta oynadılar
Bir dönem ATV'de yayımlanan Kara Para Aşk dizisinde Engin Akyürek ile beraber oynayan Tuba Büyüküstün, itiraflarıyla olay oldu. Beren Saat hakkında ise bakın ne dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan Tuba Büyüküstün, sevenleriyle YouTube'da açtığı canlı yayınlarla buluşuyor. Son YouTube sohbetinde ise ATV ekranlarında bir dönem yayımlanan ve herkes tarafından ilgiyle izlenen Kara Para Aşk dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek ve yıllardır kıyaslandığı Beren Saat hakkında konuştu.
Güzel oyuncu, bir soru üzerine yıllardır kıyaslandığı meslektaşı Beren Saat'i tanıdığını söylerken, yorum yapmaktan kaçındı.
Salgın geçtiğinde yurt dışına çıkarken artık yanına maske ve eldiven alacağını vurgulayan Büyüküstün, "Yurt dışına gidersem kriterim ne olur bilmiyorum ama virüs geçtiği zaman sanırım hepimiz kullanmasak bile yanımıza maske ve eldiven alacağız. Bu dönem bize böyle bir deneyim ve alışkanlık verdi sanırım" dedi.
37 yaşındaki oyuncu, 2014-2015'te yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek'le bir projede tekrar oynamak istediğini açıkladı.