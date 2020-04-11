Tuba Büyüküstün'den Engin Akyürek Beren Saat itirafı! ATV Kara Para Aşk'ta oynadılar

Salgın geçtiğinde yurt dışına çıkarken artık yanına maske ve eldiven alacağını vurgulayan Büyüküstün, "Yurt dışına gidersem kriterim ne olur bilmiyorum ama virüs geçtiği zaman sanırım hepimiz kullanmasak bile yanımıza maske ve eldiven alacağız. Bu dönem bize böyle bir deneyim ve alışkanlık verdi sanırım" dedi.