Tuba Büyüküstün yaptığı koronavirüs açıklamasıyla tepki çekti
Tuba Büyüküstün YouTube kanalından canlı yayınındaki koronavirüs açıklamasıyla tepki çekti.
Türkiye'de koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken herkes evlerine kapandı. Ünlü isimler ise sevenlerinden uzak kalmamak için sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar açarak takipçileriyle sohbetler etmeye başladı.
Tuba Büyüküstün de geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti. Büyüküstün, YouTube kanalından canlı yayınlar yaparak Türkçe ve İngilizce sohbetler başlattı.
Koronavirüs nedeniyle günlerini evinde geçiren Büyüküstün; İngiltere, Miami, Florida, Azerbaycan, Pakistan, Uruguay, Rusya, Filistin, Türkmenistan, Dubai gibi dünyanın farklı ülkelerinden kendisine yazan takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Koronavirüsle ilgili olarak konuşan oyuncu, "Çocuklarımla temas kurmak durumundayım. Çocuklarım gelip bana sarılmak istediklerinde onlardan uzak duramam" sözleriyle tepki çekti.