Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen 3 yıllık aşklarını bitirdiler!

2017 yılında Onur Saylak ile olan 6 yıllık evliliğini bitiren Tuba Büyüküstün, aynı yıl işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtı. Zaman zaman aşkları magazin gündemine de konu oldu, tartışmaları ve Evirgen'in olayları çok konuşuldu.