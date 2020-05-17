Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen 3 yıllık aşklarını bitirdiler!
Onur Saylak ile boşanmasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile bir ilişkiye başlayan Tuba Büyüküstün'ün 3 yıllık ilişkisi son buldu.
2017 yılında Onur Saylak ile olan 6 yıllık evliliğini bitiren Tuba Büyüküstün, aynı yıl işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtı. Zaman zaman aşkları magazin gündemine de konu oldu, tartışmaları ve Evirgen'in olayları çok konuşuldu.
Fakat 3 yıllık aşkta sona gelindi. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen, yolun sonuna geldi. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift yollarını ayırdı.
Karantina günlerinde kızlarıyla beraber eve kapanan ve hayranları ile açtığı YouTube kanalı ile iletişim halinde kalan Büyüküstün, sosyal çevresinden bir tüflü vazgeçemeyen Umut Evirgen ile ilişkisini bitirdi.
Peki, Umut Evirgen kimdir?
36 yaşındaki Tuba Büyüküstün ile birlikte olan Umut Evirgen, 1989 yılında doğdu. Ünlü isimlerle ile yakın arkadaş olan Umut Evirgen, Çağatay UIusoy ile kız istemeye gitmişti.