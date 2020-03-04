Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'le yakalandı! Hamam sahnesi hakkında ilk kez konuştu
Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı Tuba Büyüküstün sevgilisi Umut Evirgen'le görüntülendi. Olay olan hamam sahnesi hakkında eleştirilere ilk kez yanıt verdi.
Netflix'de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişini anlatan belgesel Rise of Empires: Ottoman'ın yıldızı Tuba Büyüküstün, çok eleştirilen hamam sahnesi hakkında ilk kez konuştu. Belgeselin oyuncuları Birkan Sokullu ve Tuba Büyüküstün, Anadolu Yakası’nda bir mekanda arkadaş grubuyla bir araya geldi.
Mekandan ilk çıkanlar Özge Özpirinçci ve Meriç Aral oldu. Ardından da Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen ile Birkan Sokullu mekandan peş peşe çıktı.
Birkan Sokullu, yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile arabaya binerken Tuba Büyüküstün ise sevgilisi Umut Evirgen’le yürümeye başladı. Yüzünde hiç makyaj olmadığı halde duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, muhabirleri kırmadı ve soruları yanıtladı.
Yeni bir proje olmadığını Tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’na dile getiren Büyüküstün, kızlarıyla ilgilendiğini söyledi.