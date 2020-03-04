Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'le yakalandı! Hamam sahnesi hakkında ilk kez konuştu

Netflix'de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişini anlatan belgesel Rise of Empires: Ottoman'ın yıldızı Tuba Büyüküstün, çok eleştirilen hamam sahnesi hakkında ilk kez konuştu. Belgeselin oyuncuları Birkan Sokullu ve Tuba Büyüküstün, Anadolu Yakası’nda bir mekanda arkadaş grubuyla bir araya geldi.