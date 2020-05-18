Tuba Büyüküstün Umut Evirgen Defne Samyeli yüzünden mi ayrıldı kıskançlık krizi
Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in 3 yıllık aşkının bittiği geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Defne Samyeli'nin ayrılığa neden olduğu iddiası ise duyanların ağzını açık bıraktı.
Onur Saylak ile boşanmasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Tuba Büyüküstün'ün mutluluğu geçtiğimiz günlerde son buldu. 3 yıllık ilişkilerinin bitmesinin ardından ise ne Umut Evirgen ne de Tuba Büyüküstün bir açıklama yapmadı.
Zaman zaman tartışmaları magazin dünyasına da yansıyan ikilinin ayrılık nedenleri herkesin merak konusu olmuşken ortaya atılan iddia şoke etti. İddiaya göre Tuba Büyüküstün sevgilisi Umut Evirgen'i Defne Samyeli ve kızlarını evinde konuk ettiği için terk etti.
Instagram'da ''magagenius'' adlı magazin hesabının iddiasına göre, Umut Evirgen, geçtiğimiz yıllarda da kıskançlık krizine sebep olduğu yönünde haberleri çıkan Defne Samyeli ve kızlarını evine davet etti.
Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in evinde çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.