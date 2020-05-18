Tuba Büyüküstün Umut Evirgen Defne Samyeli yüzünden mi ayrıldı kıskançlık krizi

Onur Saylak ile boşanmasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Tuba Büyüküstün'ün mutluluğu geçtiğimiz günlerde son buldu. 3 yıllık ilişkilerinin bitmesinin ardından ise ne Umut Evirgen ne de Tuba Büyüküstün bir açıklama yapmadı.