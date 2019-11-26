Tuba Büyüküstün parasını bakın nereye yatırıyor! Ünlülerin dudak uçuklatan mal varlıkları

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Tuba Büyüküstün'ün, oyunculuk kariyerinden elde ettiği gelirleri 'Baykon Endüstriyel Tartım Sistemleri' ve 'İstron Elektronik Teknolojileri' adlı iki firmaya yatırdığı belirtiliyor. Büyüküstün, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan gibi ülkelerde de ticari faaliyetler yürütüyor.