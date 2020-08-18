Tuba Büyüküstün o aşk haberini duyunca sinirden deliye döndü 'Vicdanın varsa...'

İkiz kızlarının babası Onur Saylak ile anlaşmalı olarak boşanan Tuba Büyüküstün, işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık bir aşk yaşamış, geçtiğimiz aylarda bu ilişki de son bulmuştu. Evirgen'in Melisa Şenolsun ile beraber olmasına rağmen hayatında kimse olmadığını dile getiren Tuba Büyüküstün için flaş bir iddia ortaya atıldı.