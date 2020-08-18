Tuba Büyüküstün o aşk haberini duyunca sinirden deliye döndü 'Vicdanın varsa...'
Geçtiğimiz aylarda Umut Evirgen'den ayrılan Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak'ın yakın arkadaşı Cevdet Mercan ile beraber olduğu haberi yayıldı, Büyüküstün bu habere ateş püskürdü.
İkiz kızlarının babası Onur Saylak ile anlaşmalı olarak boşanan Tuba Büyüküstün, işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık bir aşk yaşamış, geçtiğimiz aylarda bu ilişki de son bulmuştu. Evirgen'in Melisa Şenolsun ile beraber olmasına rağmen hayatında kimse olmadığını dile getiren Tuba Büyüküstün için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde Büyüküstün'ün, eski eşinin de arkadaşı olan yönetmen Cevdet Mercan ile yeni bir aşka yelken açtığı, eski eşi Onur Saylak'ın da arkadaşı olan yönetmenle el ele görüldüğü öne sürüldü.
İddiaya göre Büyüküstün ile Mercan Bebek'te bir apartmandan el ele çıkarken görüldü. Şeref Sözü dizisinin çekimleri için İzmir'e gitmeye hazırlanan Cevdet Mercan'ın başka bir sevgilisi olduğu da haberde yer aldı.
Bu haber güzel oyuncuyu isyan ettirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tuba Büyüküstün, haberin yer aldığı gazeteye sert sözlerle yüklendi.