Tuba Büyüküstün makyajsız paylaştı övgü dolu yorumlar yağdı
Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı Tuba Büyüküstün, sıfır makyaj halini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Tuba Büyüküstün, makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı.
Netflix'te yayımlanan Rise of Empires: Ottoman belgeselindeki başarısıyla adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, doğal halleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Instagram hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekleyen Büyüküstün, makyajsız halini paylaştı.
Televizyon ekranları yerine dijital platformda 6 bölümlük bir belgeselle hayranlarının karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, yüzünde hiç makyaj yokken paylaştığı fotoğraf ile övgülere boğuldu.
Kısa sürede 200 binin üzerinde yorum alan Tuba Büyüküstün'ün hayranları ise yalnızca Türklerden ibaret değildi. Orta Doğu'da da oldukça sevilen ve birçok kez ödül alan Büyüküstün'e yabancı hayranlarından da övgü dolu yorumlar geldi.
Öte yandan Tuba Büyüküstün, Netflix'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin anlatdığı Rise of Empires: Ottoman belgeselinde de dikkatleri üzerine çekmiş, performansı herkes tarafından takdir edilmişti.