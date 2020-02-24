Tuba Büyüküstün makyajsız paylaştı övgü dolu yorumlar yağdı

Kısa sürede 200 binin üzerinde yorum alan Tuba Büyüküstün'ün hayranları ise yalnızca Türklerden ibaret değildi. Orta Doğu'da da oldukça sevilen ve birçok kez ödül alan Büyüküstün'e yabancı hayranlarından da övgü dolu yorumlar geldi.