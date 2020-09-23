Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla fotoğrafını Instagram'dan paylaştı beğeni yağdı

Tuba Büyüküstün yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, altı yıl sonra yollarını ayırmıştı. Büyüküstün ve Saylak'ın 2012 yılında Maya ve Toprak adından iki kızı bulunuyor.