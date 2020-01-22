Tuba Büyüküstün geceye damga vurdu Rise of Empires: Ottoman özel gösterimi yapıldı
Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in paylaştığı Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi gerçekleşti.
Tuba Büyüküstün, son olarak Star Tv ekranlarında yayımlanan Cesur ve Güzel adlı dizide rol almıştı. Ardından uzun bir süre televizyon ekranlarından uzak kalan Büyüküstün, Netflix'in projesiyle dönüyor. Büyüküstün'ün başrolünde olduğu Rise of Empires: Ottoman dizisinin dün akşam özel gösterimi gerçekleşti.
Tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alan yapımın ilk bölümünün gösterildiği geceye dizinin yapım ekibinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından bir çok davetli katıldı.
Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.
Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.