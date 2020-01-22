Tuba Büyüküstün geceye damga vurdu Rise of Empires: Ottoman özel gösterimi yapıldı

Tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alan yapımın ilk bölümünün gösterildiği geceye dizinin yapım ekibinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından bir çok davetli katıldı.