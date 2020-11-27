Tuba Büyüküstün Ekin Mert Daymaz'la gizli ilişki yaşıyor dendi Instagram'da açıkladı

Geçtiğimiz aylarda işletmeci Umut Evirgen'den ayrılan Tuba Büyüküstün'ün adı sıklıkla aşk dedikodularına karışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Büyüküstün'ün hayatında biri olduğu hatta bu kişinin de kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz olduğu iddia edildi.