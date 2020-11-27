Tuba Büyüküstün Ekin Mert Daymaz'la gizli ilişki yaşıyor dendi Instagram'da açıkladı
Tuba Büyüküstün'ün Ekin Mert Daymaz'la ilişki yaşadığı iddia edildi. Başarılı oyuncu bu iddiaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Geçtiğimiz aylarda işletmeci Umut Evirgen'den ayrılan Tuba Büyüküstün'ün adı sıklıkla aşk dedikodularına karışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Büyüküstün'ün hayatında biri olduğu hatta bu kişinin de kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz olduğu iddia edildi.
İddialara göre, 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açtı.
İkilinin ortak dostları sayesinde tanıştığı, bir ay önce bir ilişkiye başladıkları konuşuldu. Fakat ikilinin bu aşkı gizli tutmak istediği de söylendi. Bu iddialar karşısında açıklama yapma gereği duyan Tuba Büyüküstün ise Instagram hesabından şunları yazdı:
"Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'İlişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz...''