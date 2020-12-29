Tuba Büyüküstün dünya gündeminde! Can Yaman da trendler arasında
Global bilinirliğin göstergesi olan IMDB’nin starmetre sonuçlarına göre ise Tuba Büyüküstün dünya gündemine yerleşti. Can Yaman da 2020’nin trend raporuna göre, yılın en trend ismi oldu.
Türk TV ve sinema sektörünün datasını tutan ve raporlayan Socipol’ün 2020 raporu açıklandı. Rapora göre 2020’nin en trend ismi Can Yaman.
Global bilinirliğin göstergesi olan IMDB’nin starmetre sonuçlarına göre ise Tuba Büyüküstün ortalamada 11 milyon kişi arasında dünyada 4 bin 390'ıncı sırada yer alarak Türk oyuncular içinde zirvede yer aldı.
IMDB verileriyle yapıln analizlere göre, Tuba Büyüküstün 2020 yılı içerisinde ortalama 4 bin 390'ıncı oldu. Büyüküstün’ün en iyi sıralaması ise Rise of Empires Ottoman dizisinin yayınından sonra aldığı 100'üncülük.
İkinci sırada ise Ayça Ayşin Turan var. Türkiye’nin IMDB Starmetre’deki rekortmeni olan Ayça Ayşin Turan 2020 yılında ortalama 4 bin 435'inci olarak ikinci oldu.