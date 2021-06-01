Tuba Büyüküstün Bodrum'da sahile indi fotoğraf için şekilden şekle girdi
Star TV'deki Sefirin Kızı dizisinin final yapmasıyla Tuba Büyüküstün, Bodrum'da tatile indi. Instagram fotoğrafı için girmediği şekil kalmadı.
Star TV ekranlarında yayımlanan Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmiş fakat dizi senaryosu gereği final yapmıştı. Sefirin Kızı dizisinin finali sonrası Büyüküstün soluğu Bodrum'da aldı.
Güzel oyuncu, Bodrum'da tek başına Yalıçiftlik'teki bir otelde görüntülendi. Ayağında bot ve sırtında ceketiyle sahile gelen Büyüküstün'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Botlarını ve çoraplarını çıkararak, gölgede uzanan Tuba Büyüküstün yeni projesi için senaryo okudu.
Ara ara senaryo okuyan oyuncu, telefonunu da elinden bırakmayarak birçok kez fotoğraf çekti.