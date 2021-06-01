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Tuba Büyüküstün Bodrum'da sahile indi fotoğraf için şekilden şekle girdi

Tuba Büyüküstün Bodrum'da sahile indi fotoğraf için şekilden şekle girdi

Star TV'deki Sefirin Kızı dizisinin final yapmasıyla Tuba Büyüküstün, Bodrum'da tatile indi. Instagram fotoğrafı için girmediği şekil kalmadı.

Tuba Büyüküstün Bodrum'da sahile indi fotoğraf için şekilden şekle girdi

Star TV ekranlarında yayımlanan Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmiş fakat dizi senaryosu gereği final yapmıştı. Sefirin Kızı dizisinin finali sonrası Büyüküstün soluğu Bodrum'da aldı. 

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Tuba Büyüküstün Bodrum'da sahile indi fotoğraf için şekilden şekle girdi

Güzel oyuncu, Bodrum'da tek başına Yalıçiftlik'teki bir otelde görüntülendi. Ayağında bot ve sırtında ceketiyle sahile gelen Büyüküstün'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 

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Tuba Büyüküstün Bodrum'da sahile indi fotoğraf için şekilden şekle girdi

Botlarını ve çoraplarını çıkararak, gölgede uzanan Tuba Büyüküstün yeni projesi için senaryo okudu. 

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Tuba Büyüküstün Bodrum'da sahile indi fotoğraf için şekilden şekle girdi

Ara ara senaryo okuyan oyuncu, telefonunu da elinden bırakmayarak birçok kez fotoğraf çekti. 

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