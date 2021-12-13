Tuba Büyüküstün annesiyle fotoğrafını paylaştı! 'Güzelliğini anneden almış'

Ekranların sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Tuba Büyüküstün özel hayatı ile oldukça merak ediliyor. Son olarakannesi ile fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkan Tuba Büyüküstün'ün annesini görenler oyuncuya "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdırdı.