Tuba Büyüküstün Ali Güneş'le aşk mı yaşıyor o yorum dikkatlerden kaçmadı
Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, önceki gün Instagram'da eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşip yorumlaşmaya başladı.
Tuba Büyüküstün 3 yıllık sevgilisi Umut Evirgen'le karantina günlerinde yollarını ayırmıştı. Evirgen daha sonra Melisa Şensolsun'la yeni bir aşka yelken açtı.
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Tuba Büyüküstün, Ali Güneş'i takip etmeye başladı. Güneş de karşı hamle olarak güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına yorum yazdı.
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Ali Güneş, güzel oyuncunun köpeğiyle Instagram'da yaptığı paylaşımına "Yakışıklı korsan" diye yorum yaptı.
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Bu arada geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün nereden tanıştığı merak edildi.
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