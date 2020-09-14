Tuba Büyüküstün Ali Güneş'le aşk iddialarında gerçeği açıkladı 'Romantik bakış açısı'

Onur Saylak ile boşandıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile olaylı bir aşk yaşayan Tuba Büyüküstün'ün son günlerde eski futbolcu Ali Güneş ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Bu iddianın çıkış sebebi ise Büyüküstün'ün paylaştığı fotoğrafa Ali Güneş'in yaptığı bir yorum oldu.