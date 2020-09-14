Tuba Büyüküstün Ali Güneş'le aşk iddialarında gerçeği açıkladı 'Romantik bakış açısı'
Tuba Büyüküstün'ün Umut Evirgen'in ardından eski futbolcu Ali Güneş ile aşk yaşadığı iddia edildi, başarılı oyuncu iddiaların ardındaki gerçeği açıkladı.
Onur Saylak ile boşandıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile olaylı bir aşk yaşayan Tuba Büyüküstün'ün son günlerde eski futbolcu Ali Güneş ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Bu iddianın çıkış sebebi ise Büyüküstün'ün paylaştığı fotoğrafa Ali Güneş'in yaptığı bir yorum oldu.
Tuba Büyüküstün, köpeğiyle çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi, Ali Güneş ise bu fotoğrafa "Yakışıklı korsan" diye yorum yaptı.
Herkes Tuba Büyüküstün ve Ali Güneş'in nasıl tanışıp aşk yaşamaya başladığını merak ederken Büyüküstün, iddialara sosyal medya hesabı Instagram'dan cevap verdi.
Tuba Büyüküstün, yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:
''Hepimiz aşkı seviyoruz. Ben de aşkı çok seviyorum. Ama bir ilişki birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi? Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü...''